"الغضبان" يؤكد أهمية دور جامعة بورسعيد في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

وأكد المحافظ أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة، لافتا إلى أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرا إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

وقال إن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

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