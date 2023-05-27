فى مشهد مهيب.. مصر تصلى على النبى في توقيت واحد بعد صلاة الجمعة (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو لمشهد مهيب من مساجد مصر، والذي ظهر فيه المصريون يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في توقيت واحد بعد صلاة الجمعة.

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "إن الفيديو الذي تم تداوله للمصريين وهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة، حصد أكثر المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذه هي مصر.. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الملايين بالأمس من المصريين كانوا يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مساجد مصر".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن دعوة الدكتور محمد مختار جمعة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي دعوة كريمة نحيي فضيلته عليها، معقبًا: "نتمنى طول الوقت أن نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم".