السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى لنواب البرلمان: ما بقاش عندنا طبقة متوسطة.. والأسعار ضربت كل البيوت

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا جميعاً كمواطنين مصريين، لا يوجد أحد فينا ضد البلد، معقبًا: “عندما نتحدث بلسان المواطن، فإن لسان المواطن هو مصلحة مصر، ومصلحة هذا الشعب”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يجب أن تكون هناك وقفة على كل نائب في مجلس النواب غدًا، لافتًا إلى أنه لم يعد يوجد طبقة متوسطة في مصر، معقبًا: "عندنا مجموعة عددهم قليل نطلق عليهم الأغنياء، والباقي أصبح يعاني من مشكلة كبيرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الأسعار ضربت كل البيوت، من الأول للآخر، لا يوجد مسؤول اليوم، أو مواطن، عايش في عشة أو عايش في نجع أو عايش في قصر.. الكل تأثر والكل يتأثر". 

وأوضح أن كل مواطن أصبح يصرف على قدر دخله، وبالتالي فإن الفقير أصبح لديه مشكلة والغني أيَا أصبح لديه مشكلة، والحكومة في نفس الوقت لديها متطلبات، متابعًا: "بتقولك لازم نزود هنا ونزود هنا، وإحنا من الآخر بلد مواردنا ليست بكثيرة، حيث نعاني من أزمة في الايرادات". 

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