السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رفضت التنازل عن قضية الخلع".. زوج يقتل زوجته بالمنوفية

حبس
حبس

"رفضت التنازل عن قضية الخلع بمزق جسدها" هذا ما وصل أليه الحال بين عامل وزوجته داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات يُفيد بقيام "ع. ا. م" 42 سنة ومقيم بقرية الجلابطة التابعة لمركز الشهداء بقتل زوجته "ع. ا. ش" 37 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان.

وبالانتقال والفحص  تبين مصرع زوجته علي يده، بعدة طعنات مختلفة بالجسد داخل شقة ملك الزوجة بمدينة السادات، وتم إلقاء القبض على الزوج "ع. ا. م" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد رفضها التنازل عن قضية الخلع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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