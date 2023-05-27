الشيخ ممدوح عامر: اللي زعلان مني على دماغي وأقدره.. وكنت فرحان لزواج شقيقي

قال القارئ الشيخ ممدوح عامر، إنه يُقدر غضب الناس من الفيديو المُتداول له في فرح شقيقه الأصغر، وهو يغني "أمر عذاب وأحلى عذاب".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "اللي زعلان مني على دماغي وأقدره، وكنت أخ فرحان بأخوه وأتصرف بتلقائية"، لافتاً إلى أنه كان يتصرف بطبيعته ولم يكن يبالي بالتصوير وانتشار الفيديو بهذا الشكل.

وأشار إلى أنه يحب الأشخاص القريبين منه، ويفرح بشكل مبالغ فيه لفرحهم ويتأثر إلى حد البكاء في حالة حزنهم، منوها أنه يحب التصرف بطبيعته ولا يحب التكلف.

وأردف: "زعلت من الانتقادات والهجوم عليا، لكن من حق أي حد أنه يرسم صورة معينه لآخر، ولو حاجة اختلفت الصورة عن الشكل اللى راسمه في خياله ممكن يتأثر نفسيا"، لافتا إلى أنه يخاف من القرآن وتقصيرخ نحو كتاب الله وتفاجئ من رد الفعل حول الفيديو المتداول.