أثارت حملة قراصنة برعاية الصين على أهداف في الولايات المتحدة مخاوف من أن بكين تستعد لتعطيل الاتصالات في المحيط الهادئ في حالة نشوب صراع، حيث تم تحديد حملة القرصنة لأول مرة من قبل شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء، وأكدتها بسرعة السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الحليفة الأخرى.

وقالت مايكروسوفت إن مجموعة القرصنة، التي أطلقت عليها اسم Volt Typhoon، انتهكت منظمات حكومية واتصالات وتصنيعية وتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة وجوام، وهي موقع عسكري مهم في غرب المحيط الهادئ.

في حين أن هويات معظم ضحايا القرصنة لا تزال غير معروفة، قال وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو لشبكة CNBC، يوم الخميس، إن البحرية تأثرت بالاختراقات. ولم يعرف مدى الخرق على الفور. رفض متحدث باسم البحرية الأمريكية "مناقشة حالة شبكاتنا".

وفي الوقت ذاته، قال روب جويس، مدير الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي، لشبكة CNN، يوم الخميس، أن القراصنة الصينيين لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الشبكات الأمريكية الحساسة التي استهدفوها، وقال جويس إن الاقتحامات برزت في مدى وقاحة "النطاق والحجم".

ورفض ممثل وكالة الأمن القومي التعليق، وأشار بدلًا من ذلك إلى بيان صادر عن وكالة الأمن القومي ووكالات أمريكية أخرى بشأن مجموعة القرصنة الصينية.

وقالت مايكروسوفت إن لديها "ثقة متوسطة" في الخروقات التي تمت استعدادًا لقلب الاتصالات في حالة حدوث أزمة مستقبلية. جاء إفصاح الشركة وسط مخاوف متزايدة من أن الصين قد تتخذ إجراءً عسكريًا لفرض مطالبتها بجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

قال جون داربي ، مدير العمليات في وكالة الأمن القومي حتى تقاعده بعد 39 عامًا في وكالة التجسس في أغسطس، إن العملية تتطابق مع طريقة معروفة لاختراق الشبكات من خلال الوصول إليها عند الحواف بدلًا من الوصول إلى ما أسماه "عين الثيران" البقاء غير مكتشفة لسنوات.

قال داربي: "الشيء المثير للاهتمام هو أنهم دخلوا من أجهزة التوجيه المنزلية، وصولًا إلى البنية التحتية للبحرية الأمريكية".

وتابع: "الشيء المخيف أنه يمكنهم بعد ذلك شن هجمات تخريبية أو مدمرة عندما تصيب الأشياء المروحة". "إذا كانوا في هذه الشبكات فيمكنهم إحداث الفوضى. يجب عليك تحديد وتوصيل نقاط الضعف التي سمحت لهم بالوصول إلى هذه الشبكات والقضاء عليها ".

كما شاركت وكالة الأمن القومي، إلى جانب وكالات استخبارات من المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، مزيدًا من التفاصيل حول المتسللين، هذه البلدان كلها جزء من تحالف استخباراتي رئيسي، الذي يتضمن مشاركة معلومات الأمن السيبراني، المعروف باسم العيون الخمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "لاحظنا هذا التقرير غير المهني للغاية- خليط مع سلسلة متقطعة من الأدلة"، من الواضح أن هذه كانت حملة تضليل جماعية أطلقتها الولايات المتحدة من خلال العيون الخمس لخدمة أجندتها الجيوسياسية، من المعروف على نطاق واسع أن Five Eyes هي أكبر رابطة استخبارات في العالم، وNSA هي أكبر مجموعة قرصنة في العالم".