أبو مندور: لدينا أرصدة لرؤوس الماشية مطمئنة.. وسعر الكيلو 195جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن ما يحدث في دولة السودان نأمل أن ينتهي لمصلحة الشعوب، مؤكدًا أن لدينا أرصدة حية مطمئنة لرؤوس الماشية وتكفي حتى العيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الرؤوس يتم ذبحها حية في مجزر أبو سمبل ويتم مدها للمعابر وبعد فتح المعابر مع السودان، تم ضخ 5 آلاف رأس جديدة لمجزر أبو سمبل.

سعر كيلو اللحمة بالمجمعات الاستهلاكية

وأكد أن سعر كيلو اللحوم يصل إلى 195 جنيهًا للكيلو بجميع المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أنه بسبب ثقة الجمهور يوجد إقبال كبير على المجمعات مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

وأوضح أن وجود الرقابة البيطرية يعطي اطمئنان للمواطن وتكون من أكثر من جهة لولا وجود هذه الكميات لارتفعت الاسعار أكثر من ذلك، مؤكدًا أن المجمعات الاستهلاكية تحدث الموازنة في الأسواق.