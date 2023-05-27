السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأية تداعيات لتقلبات الطقس

رفع درجة الأستعداد
رفع درجة الأستعداد القصوي بسبب تقلبات الطقس بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك تحسباً لآية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة  حاليا وهي عبارة عن عاصفة محملة بالأتربة تمر بالبلاد.

وكلف نائب المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، كما وجه نائب المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتدعو المحافظة كافة المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

 

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نائب محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى تقلبات الطقس تفعيل غرفة الأزمات والكوارث الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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