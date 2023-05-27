السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشيخ ممدوح عامر: "فرحتي كبيرة بزفاف أخي وإن كنت أخطئت فأنا مستعد للاعتذار"

الشيخ ممدوح عامر
الشيخ ممدوح عامر

قال الشيخ ممدوح عامر قارئ القرآن الشهير، إن هناك حالة من التربص الشديد له من بعض الأيادي الخفية التى قامت بنشر مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يغني فيه في فرح شقيقه، مشيراً إلى أنه كان وسط أسرته البسيطة أثناء إتمام زفاف شقيقه الأصغر ببلدته بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
 

وأشار الشيخ ممدوح عامر، إلى أنه كان يتصرف بعفوية أثناء زفاف شقيقه، نظرا لفرحته الشديدة بزفافه حيث توفى والده منذ أكثر من عام ونصف وتركه، مشيراً إلى أن معظم الذين تواجدو أثناء الاحتفال هم أفراد الأسرة وبعض الأشخاص المقربين لأسرته وكان الجميع فى حالة كبيرة من السرور والفرحة لإتمام زفاف شقيقه الذى قام والده قبل وفاته بالتوصية به والوقوف بجانبه حتى يتم زفافه حتى يكون قادرا على بناء أسرة، مؤكدا أن سعادته بزفاف شقيقه وتحقيق أمنية والده قبل وفاته لا توصف ولا يعادلها أى شيء على وجه الأرض.

وذكر أن الفرح كان يتواجد به المنشدين وعلى رأسهم الشيخ محمد السوهاجي المنشد الدينى وقام بمشاركته فى الإنشاد والمدح فى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متسائلا لما لم يتم تداول هذه المقاطع؟، معقبا: “لا أملك إلا أن أقول حسبى الله ونعم الوكيل في كل من تسيط لى فى هذه القصة”.

 

وفى ختام لقائه أكد الشيخ ممدوح عامر، أنه إن كان قد أخطأ من وجهة نظر مستمعيه الذين يرسمون له صوره فى ذهنهم فإنه مستعد للاعتذار لهم، أما من قاموا بنشر هذا الفيديو دون غيره من الفيديوهات أثناء زفاف شقيقه أقول لهم “إن الله عليم بما فى الصدور وحسبى اللواء ونعم الوكيل”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو للقارئ الشيخ ممدوح عامر، يؤدي مقطع من أغنية “ودارت الأيام” لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

التواصل الاجتماعي أفراد الأسرة أبو المطامير الساعات الماضية حسبي الله ونعم الوكي الشيخ ممدوح عامر

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