السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز

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الدفاع الروسية: إسقاط 23 صاروخًا و12 طائرة مسيرة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط صاروخين من طراز "ستورم شادو" و19 صاروخًا "هيمارس" وصاروخين "هارم" و12 طائرة مسيرة، وفقًا لعاجل "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن أن القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمكنت القوات الأوكرانية من تدمير 7 طائرات استطلاع دون طيار روسية، بالإضافة إلى 5 طائرات من طراز أورلان-10 وطائرتين من طراز زالا.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ الدفاع الروسية صواريخ هيمارس صواريخ هارم القاهرة الإخبارية أوكرانيا

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