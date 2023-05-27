السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيل بايدن تحضر الزفاف الملكى فى الأردن قبل زيارتها مصر

جيل بايدن تحضر الزفاف
جيل بايدن تحضر الزفاف الملكي في الأردن قبل زيارتها لمصر

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكى للأمير الحسين بن عبدالله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال. 

وكشفت الوكالة عن تفاصيل رحلتها التي تستغرق 6 أيام، والتي تعد أول زيارة لجيل بايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى، إذ قالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسمها خلال رسالة عبر بريدها الإلكتروني، إنها بايدن" ستحضر حفل زفاف صاحب السمو الملكي ولى العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والمهندسة المعمارية رجوة آل السيف.

وأوضحت الوكالة أنها ستواصل رحلتها إلى مصر والمغرب، للتركيز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية.

جيل بايدن السيدة الأولى الأمريكية حفل زفاف ملكي الأردن مصر

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