استعدادا للأضحية.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 مايو 2023

زادت عمليات البحث على محركات البحث عبر الإنترنت خلال هذه الأيام، عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الماشية الحية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، وزيادة حجم إقبال المصريين على شراء اللحوم بجميع أنواعها.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

ويرصد "الدستور" في هذه التقرير المعلومات التفاصيل الكاملة عن كل ما يخص أسعار اللحوم الحمراء، وكيفية شرائها.

وقال محمد أبو فارس أحد تجار اللحوم الحمراء إن أسعار الماشية الحية البقري البلدي تراوحت بين 135 إلى 142 جنيها للكيلو القائم اليوم السبت 27 مايو 2023 .

أسعار اللحوم الحمراء الحية في مصر

في حين سجلت أسعار اللحوم الجاموسي الحية 130 جنيها للكيلو القائم، ونحو 180 جنيها للكيلو القائم للحوم الضاني الخراف الحية ونحو 200 جنيه للكيلو الماعز الحية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن اللحوم البقري البلدي المذبوحة تراوح بين 280 إلى 330 جنيها للكيلو بحسب المنطقة وفي حين تبدأ أسعار اللحوم الضاني من 300 إلى 350 جنيها للكيلو واللحوم الجاموسي تراوحت بين 260 إلى 300 جنيه للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار اللحوم الأضاحي

وتابع أن أسعار اللحوم الجملي تراوحت بين 200 إلى 250 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار كباب الحلة 300 جنيه للكيلو وأسعار الكبدة البلدي نحو 280 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد أبو فارس أن هناك زيادة في حجم الطلب والإقبال على شراء اللحوم الحية خلال الفترة الحالية مع بدء الاستعدادات لشراء الأضاحي، وهذا سيؤدي إلى ضرورة توافر كميات كبيرة من الماشية الحية بجميع أنواعها.

وأشاد بتدخل الدولة وطرحها اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية سواء اللحوم السودانية أو غيرها، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى توفير بدائل جيدة أمام المواطنين حيث طرحت وزارة التموين اللحوم الحمراء الطازجة بسعر 195 جنيها للكيلو في حين بلغت أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية 85 جنيها للكيلو.