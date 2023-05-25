الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية وأهمها البترول هو ما أثر على السلع مثل السكر والزيت، وبالتالي توجد أزمة حقيقية في سلاسل الإمداد وفي الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف الوزير، أن الأمن الغذائى أصبح أول بند في الأجندة الرئاسية لأي حكومة أو دولة في العالم، فقد ناقشت 140 دولة ذلك في مؤتمر للأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هناك هزة عالمية أثرت على السوق العالمية، متابعًا: "مش مهم الحاجة فين المهم هنقدر نجيبها منين"، مستطردًا أن جميع دول العالم بدأت البحث عن "زيرو مخزون لسلاسل الإمداد"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث اكتفاء ذاتي لأي دولة.

وكشف المصيلحي عن تعاون كبير يتم خلال الفترة المقبلة بين مصر وإيطاليا في سلاسل الإمداد.

وأكد أن الدولة مستمرة في توفير اللحوم من السودان وجيبوتي، وأن أزمة اللحوم الحالية مؤقتة، وسوف يتم حلها قبيل عيد الأضحى.

التموين والتجارة التجارة الداخلية الأمن الغذائي العالمي الأمن الغذاء التموين والتجارة الداخلية السكر والزيت الفترة المقبلة الغذائي العالمي

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