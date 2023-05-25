التموين: الاحتياطى الاستراتيجى للسلع آمن.. وانفراجة فى اللحوم قريبًا

صرّح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بأن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، مشيرا إلى أن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بمقر لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا لعام 2023، والذي يقام تحت عنوان «دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي»‏.

وأضاف أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.

وأشار إلى أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 5 أشهر.

وأضاف المصيلحي: نسعى إلى توفير اللحوم الحية من كافة الجهات بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه قريبا جدا سيتم استيراد لحوم من جيبوتي، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية، منوها بأنه ستحدث انفراجة في اللحوم قريبا.