السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بترويج الحشيش فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 28 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بترويج المخدرات بمدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 759 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، عن أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر "الحشيش".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "كتر"، وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه خلال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمين وبحوزتهم سلاح أبيض- كتر- ويتبادلان فيما بينهم سيجارة مشتعلة، وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 19 قطعة من مخدر الحشيش.

جنايات القاهرة التجمع الخامس عاطل المخدرات السجن المشدد 3 سنوات المستشار حسن محمود فريد

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