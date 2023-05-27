النيابة تجري معاينة تصويرية لجريمة شاب قتل شقيق خطيبته في روض الفرج

أجرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم السبت، معاينة تصويرية للمتهم بشنق شقيق خطيبته بسبب خلافات عائلية بمنطقة روض الفرج، ومثل المتهم الجريمة وتوثيقها بالصوت والصورة ومقارنتها مع أقوال الشهود؛ بحضور خبراء الأدلة الجنائية.

مناظرة النيابة

جاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، بها إصابات في الجسم، كما تبين وجود آثار خنق على الرقبة مما يؤكد الخنق والشنق ، مما آسفر عن الوفاة باسفكسيا الخنق.



- تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة تعود لخلافات عائلية بين المتهم وخطيبته تدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقته فتعدى عليه المتهم وتمكن من تقييده وخنقه حتى توفى في يديه وعندما تدخل الشهود لنجدته كان قد توفى.

تفاصيل البلاغ

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبته آثار شنق.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

قرارات النيابة

قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان، لسماع أقوالهم في الواقعة.