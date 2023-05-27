"تجارية الجيزة" تخاطب وزير التموين لحل مشاكل البدالين ومنافذ جمعيتي

التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أعضاء شعبة المواد الغذائية لمناقشة مشاكلهم حيث تم استعراض مطالب أعضاء الغرفة من البدلين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتي بحضور عبد الله غراب النائب الأول لرئيس الغرفة وصابر سرور وأحمد عتابي أعضاء مجلس الإدارة وعادل رزين المستشار الاقتصادي للغرفة والنائبة السابقة هيام حلاوة وعمرو طعيمة النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية ورفيق يوسف النائب الثاني.

وطالب الحاضرون من البدالين وشباب منافذ جمعيتي بالجيزة رئيس الغرفة ومجلس الإدارة بمخاطبة وزارة التموين للعمل على زيادة قيمة التأمين الخاص بهم حتى يتمكنوا من الحصول على سلع إضافية تكفي احتياجات وطلبات المواطنين حيث أبدى العديد من التجار رغبتهم في زيادة قيمة التأمين للوفاء بمطالب المواطنين من السلع التموينية.

وناشدوا وزير التموين بالتدخل ومساواتهم بأصحاب المخابز في حال وجود مخالفات بعدم تحرير محاضر قضائية واستبدال المحاضر بغرامات مالية يتم دفعها أسوة بما يحدث مع أصحاب المخابز بدلا من تحرير محاضر وإهانة التجار وتعطيل أعمالهم ويعاقب المخالف بغرامات مالية على قدر مخالفته.

واشتكى أعضاء شعبة المواد الغذائية من المشاكل الخاصة بتوزيع النسب الخاصة بالسلع الاستراتيجية الزيت والسكر والأرز المقرر صرفها للمواطنين، مطالبين وزارة التموين بتوجيه المخازن والشركات بصرف النسب المقررة في التوجيه الوزاري الوارد من الوزارة بخصوص نسب السلع.

وأشار ناصر إلى أنه وردت إلى الغرفة العديد من شكاوى البدلين وشباب منافذ الذين يصل عددهم إلى 2400 بدال ومنفذ جمعيتي يقومون بصرف سلع الدعم التمويني لحوالي 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 ملايين مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريا ولذلك يجب العمل على حل مشاكلهم حتى يسهل على التجار صرف السلع التموينية المقررة للمواطنين.

وأكد ناصر أنه في إطار التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجارية ستتم مخاطبة وزير التموين لتحقيق مطالب تجار التموين وتخفيف الأعباء عليهم والاتفاق على إقامة اجتماعات مقبلة مع غرفة الجيزة للتعرف على مشاكل التجار على أرض الواقع وذلك لضمان استمرار تجار التموين في أداء مهامهم وخدماتهم للمواطنين مستحقي الدعم دون عوائق أو صعوبات.