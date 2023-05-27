السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تسبب الاكتئاب والإدمان".. إخصائية تغذية تفجر مفاجأة عن البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

كشفت الدكتورة هايدي إبراهيم، أخصائي التغذية والنحافة، عن مفاجأة لمحبى البطاطس المقلية، أنها تسبب القلق والاكتئاب بحسب دراسة حديثة، موضحة أن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وهو ما يسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي، وخمولًا في الحركة. 

وأضافت استشارى التغذية، خلال مداخلة لفضائية "TeN"، اليوم، من اعتياد الطفل على تناول الأطعمة المقلية، حيث إنه عندما يكبر سيظل معتادًا على تناول هذه النوعية من الأطعمة، مما سيصيبه بالسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وخاصة أنها تعتبر كالإدمان.

استشارى التغذية: المأكولات المقلية تعتبر إدمانًا 

وأوضحت استشارى التغذية أنه لا مانع من تناول الشيكولاتة، ولكن دون إفراط، مشددة على ضرورة أن يتناول الطفل غذاءً صحيًا كالخضروات والفواكه والبروتين ونسبة من النشويات وسلطة مع تقليل الطماطم لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، فضلًا عن تناول كميات كبيرة من المياه.

 

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