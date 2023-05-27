ينشر الدستور قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 عقب الزيادة التي أقرها الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وهى زيادات طفيفة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، وذلك من أجل توفير السلع الرئيسية للمواطنين من مستحقي الدعم في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم نحو 74 مواطن وفقا لمنظومة الدعم السلعي التي توفرها الدولة للمواطنين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار جديدة للسلع التموينية المدعمة من الدولة عبر البطاقات التموينية حيث يبلغ رصيد الفرد الواحد شهريا نحو 50 جنيه يمكنه الحصول على سلع مدعمة حيث لم تشهد الأسعار أى تحرك منذ نحو 4 سنوات حيث يتم توزيع نحو 32 سلعة عبر بطاقات التموين وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 كما يلي :-

سعر كيلو أرز بعد الزيادة 12.60 جنيه.

سعر مكرونة وزن 800 جم بعد الزيادة 13 جنيه.

سعر مكرونة وزن 400 جم بعد الزيادة 6.5 جنيه.

سعر عدس وزن 500 جم بعد الزيادة 21 جنيه.

سعر فول معبأ وزن 500 جم بعد الزيادة 9 جنيه.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جم بعد الزيادة 18 جنيه.

سعر مربى وزن 350 جم بعد الزيادة 16 جنيه.

سعر طحينة وزن 140 جم بعد الزيادة 3.75 جنيه.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر كيلو سكر بعد الزيادة 12.60 جنيه.

سعر عبوة زيت خليط 800 مللي 30 جنيه.

سعر كيلو دقيق بعد الزيادة 18 جنيه.

سعر علبة مسلي صناعي وزن 800 مللي 36 جنيه.

سعر علبة شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر علبة صلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.

سعر مسحوق غسيل أتوماتيك وزن 800 كجم 25 جنيه.

سعر مسحوق غسيل يدوي وزن 800 كجم 16 جنيه.

سعر عبوة اللبم الجاف وزن 125 جنيه 25.5 جنيه.

سعر عبوة الخل وزن 900 مللي 6 جنيهات.

حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائي عبر بطاقات التموين

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء كافة المعلومات المغلوطة التي يروجها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء صرف الدعم الاستثنائي عبر بطاقات التموين حيث لم يصدر أى قرار بشأن رفع الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا عبر البطاقات التموينية حيث تتراوج قيمة الدعم الاستثنائي من 100 إلى 300 جنيه ويستفاد منه كثر من 35 مليون مواطن عبر 8 ملايين بطاقة.

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