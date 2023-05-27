التموين: حظر استخدام القمح المحلى على أصحاب مصانع الأعلاف

حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وشمل الحظر أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام،.

كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين ومن يخالف ذلك يتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.