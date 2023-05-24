الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين من روما: يجب التكاتف لمجابهة مشاكل الأمن الغذائى العالمى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ألقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الكلمة الرئيسية في افتتاح المنتدى العالمي للأسواق، الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، والذي شارك في افتتاحه فرانشيسكو لولوبرجيدا وزير الزراعة والأمن الغذائي الإيطالي، وكيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، وفريدا كريفك وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM، وايتوري برانديني رئيس الاتحاد الإيطالي للشركات الزراعية كولديريتي، وذلك بحضور قيادات الحكومات والمنظمات وأسواق الجملة والأسواق الزراعية من أكثر من 68 دولة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وممثل مصر بالتحالف العالمي.

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وأكد الوزير في كلمته، أهمية تكاتف الجهود لمجابهة مشاكل الأمن الغذائي العالمية، والتي تتعاظم مع ما يمر العالم أجمع به من فقر مائي، وأثار التغيرات المناخية، والتي تمت مناقشة آليات مجابهتها من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة العالم في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

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وأشار أن مبادرة إطلاق التحالف العالمي للأسواق من أهم ما يمكن في هذا الاتجاه لخفض الهالك الذي يتراوح بين 20% و 40% خلال سلاسل الإمداد من المزرعة إلى المستهلك، وذلك للسلع الزراعية خاصة سريعة التلف، مما سيزيد الإتاحة ويخفض الأسعار.

وأوضح أن الزراعة هي المشغل الأول في غالبية دول العالم متجاوزا 26,5 % من حجم العمالة وتشكل أكثر من 10 % من الناتج العالمي الإجمالي، والذي يتضاعف إذا أضيف له نصيب اللوجيستيات والتجارة الداخلية، ويتضاعف مرة أخرى في الدول النامية.

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أوضح إلى أن مختلف دول العالم تقدم دعما للمزارعين لأسباب متعددة وبطرق مختلفة، ولأن المنظومة الحالية لا تحقق العائد الكافي للمزارعين، وأن أسواق المزارعين سواء بالجملة أو اليوم الواحد هي إحدى أهم الآليات في هذا الصدد.

وأكد أن تحديث وتطوير منظومة سلاسل الإمداد من المزرعة إلى المستهلك، هي الآلية المستدامة التي يجب أن نسعى جميعًا إليها، وهو ما نطبقه حاليًا في مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومات إيطاليا وفرنسا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لخلق منظومة متكاملة تتضمن بورصة سلعية وأسواق جملة ونصف جملة ومراكز لوجستية متضمنة محطات فرز وتعبئة ومخازن مبردة، وشبكة من الصوامع تغطى عموم الجمهورية.

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هذا وقد تواكب مع عقد المؤتمر اجتماع للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة مع كيي دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" وقيادات المنظمة، حيث تمت مناقشة سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد استنادا لخبرة المنظمة عبر عقود في عشرات الدول، وكذا القيام بتنفيذ دراسة تطوير أسواق اليوم الواحد في جميع ربوع مصر، وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض وزيادة القيمة المضافة، وذلك بمنحة من الحكومة الإيطالية.

كما تم عقد اجتماع للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية فريدا كريفك وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM، حيث تم تباحث تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر وألبانيا إلى جانب التعاون مع منظمة CIHEAM والتي ستقوم بتنفيذ توصيات الدراسة التي ستنفذها الـ FAO على أرض الواقع في الريف والحضر بمنحة من الحكومة الإيطالية كمرحلة أولى قدرها 750 ألف يورو وذلك لتطوير أسواق اليوم الواحد، وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض والأهم زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع مبسط للمواد الأولية المنتجة استنادًا لما يتم في إيطاليا والذي يحقق قيمة مضافة تتجاوز 68 مليار يورو سنويًا، الأمر الذي سيزيد من دخل المزارعين وتحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية، ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية.

الحكومة والقطاع الخاص التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التغيرات المناخية العاصمة الإيطالية العاصمة الإيطالية روما الزراعة والأمن الغذائي الرئيس عبد الفتاح

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