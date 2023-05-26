الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التموين" تعلن ضخ لحوم طازجة بـ 195 جنيها للكيلو

لحوم
لحوم

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الشركة لديها رصيد استراتيجي واف وآمن من اللحوم ويكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وهناك ذبائح حية قادمة من السودان في مخزن أبو سمبل ويتم ضخ اللحوم طازجة. 

وأضاف محمد أبو مندور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة القادمة داخل المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى، نافيا أي تحريك في أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة

وتابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، اللحوم والكبدة السودانية الطازجة يتم ضخها مقابل 195 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة الضاني بـ 180 جنيها للكيلو والبتلو بـ 140 جنيها للكيلو.

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