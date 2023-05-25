وزير التموين: إيطاليا أقرب شريك أوروبى لمصر.. وحل أزمة اللحوم قريبًا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تتعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد، وهي أقرب شريك أوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

ووجه المصيلحي، الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا، موضحًا أن القياسات تدعم الغذاء العالمي، مؤكدًا ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات، خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

وقال الوزير إنه منذ اندفاع الحرب الروسية والأوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من 30% من إنتاج الحبوب وأكثر من 30% من إنتاج الزيوت، وأن مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع، إذ تدخل في صناعة للطاقة، مؤكدًا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت تشغل تفكير العالم، حيث أصبح العالم يعيد النظر في مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت.

وأشار الوزير إلى أن الانفتاح الاقتصادي أو وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء في تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن، فضلًا عن الاعتماد على سلاسل إمداد قصيرة.

وتابع أن احتياطي القمح في مصر يكفي 6 أشهر والزيت 5 أشهر، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى، وأكد مساعي الوزارة لحل أزمة اللحوم في القريب العاجل.

وعن أهمية اليوم العالمي للمترولوجيا، قال الوزير إن القياسات تلعب دورًا مهمًا في إدارة الموارد، حيث إنه دون قياسات لا يمكن إدارة أو معرفة المتاح أو النقص.