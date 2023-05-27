ضبط مخدرات بـ1.2 مليون جنيه في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 24 كيلو جرام – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و200 ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.