السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يتفقد العمل بمشروع تطوير طريق "وادى النطرون– العلمين"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، مواقع العمل بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق وادي النطرون- العلمين بطول 135 كم، والذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ويشمل رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير وتوسعة الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه (5 حارات رئيسية و3 حارات للخدمة لحركة النقل والشاحنات).

وتابع الوزير، خلال جولته برفقة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري حسام الدين مصطفى وقيادات الهيئة، آخر مستجدات معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية والتي تشمل إنشاء 11 كوبري علوي (9 كوبري دوران للخلف + 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد)، بالإضافة إلى توسعة 2 كوبري سطحي، وذلك لإلغاء الدورانات السطحية، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الكباري ليكون الطريق طريقًا حرًا بدون دورانات سطحية أو تقاطعات.

وذكر بيان وزارة النقل، اليوم، أنه من المقرر الانتهاء من الطريق الرئيسي في 25 يونيو المقبل- قبل إجازة عيد الأضحى المبارك- لخدمة المصطافين وتسهيل حركة تنقل المواطنين والانتهاء من طريق الخدمة في 30 أغسطس المقبل، ليتم فصل حركة الشاحنات عن الملاكي لتقليل الحوادث وتسهيل حركة تنقل المركبات.

ووجه وزير النقل بتنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم العمل في كل قطاعات المشروع بالتوازي وتكثيف العمل في كل القطاعات على مدار الساعة، وعدم تأثير أعمال التوسعة والتطوير على انسيابية الحركة المرورية، منوهًا بتكثيف العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية بطول الطريق.

وأوضح الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع "الجمهورية الجديدة" للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن، مؤكدًا أهمية المشروع للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالي، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالي، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة التى تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

جانب من الجولة

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وزير النقل المهندس كامل الوزير طريق وادي النطرون - العلمين مواقع العمل المشروع القومي للطرق رفع كفاءة الطريق

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