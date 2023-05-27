برلمانى: افتتاح الرئيس مصانع الكوارتز إضافة جديدة للمشروعات القومية

قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في مدينة العين السخنة، والذي تم افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد الأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية.

ويشتمل المشروع على 5 مصانع، منها مصنع التكسير الأول لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في مروة السويقات بمرسى علم، على مساحة 250 ألف متر مربع لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من 3-5 سم، وأربعة مصانع في منطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف متر مربع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الأول CPA في مروة السويقات بمرسى علم تبلغ 140 ألف طن/ عام من خلال العمل بعدد ورديتين، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الرئيسي CPB بالعين السخنة 140 ألف طن/ عام من خلال العمل بعدد ورديتين أيضًا، حيث يتم تكسير ناتج مصنع التكسير الأول إلى حبيبات أصغر بمقاسات من 3-4 مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.



وقال النائب محمود منصور إن الكوارتز المصري يعتبر أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك يستخدم في المستشفيات وغرف العناية المركزة، وفي العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تصنيع الكوارتز في مصر بدلًا من تصديره كمادة خام حفاظًا على القيمة المضافة له.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعتبر نهضة تنموية شاملة وهامة ولها أثر كبير في إعطاء دفعة قوية نحو الوصول للأهداف المرجوة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي يعاني منها جميع الدول وأثرت على اقتصادها.