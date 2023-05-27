السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": تدريب 300 طبيب في 5 محافظات ضمن توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ الحزمة التدريبية للأطباء المكلفين (دفعة مارس 2023) بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بناء على توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة أولى في محافظات (الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية).

ومن جهته، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات للأطباء المكلفين تحتوي على كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 108 ساعات تدريبية.

وأشار عبدالرازق إلى تدريب 300 طبيب حتى الآن، وجار استكمال باقي مراحل الحزمة التدريبية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في وزارة الصحة والسكان.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان التدريبات الرعاية الصحية الأولية الرعاية الصحية الرعاية الصحية والتمريض الصحة والسكان القطاعات المعنية قطاع الرعاية الصحية والتمريض محافظات الجيزة

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