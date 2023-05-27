أوكرانيا تدعو موزمبيق للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، موزمبيق للانضمام إلى تنفيذ صيغة السلام التى طرحها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وذلك خلال أول زيارة يجريها كوليبا إلى الجمهورية فى تاريخ العلاقات الثنائية.

وأفادت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأوكرانية - حسبما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفور) الأوكرانية، بأن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، استقبل رئيس الدبلوماسية الأوكرانية فى مابوتو، وأجرى كوليبا محادثات مع نظيرته الموزمبيقية فيرونيكا ماكامو.



وقال كوليبا: "زيارتى إلى موزمبيق لها ثلاث مهام رئيسية.. أولاً: إرساء أساس سياسى لتنمية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا.. ثانيًا: مناقشة تنفيذ صيغة السلام للرئيس فولوديمير زيلينسكي.. والثالثًا: تطوير المجالات الواعدة عن التعاون الاقتصادي".



وأعرب وزير الخارجية الأوكرانى عن امتنانه للجانب الموزمبيقى لمنحه موافقته الرسمية على افتتاح السفارة الأوكرانية لدى مابوتو، مؤكدًا أن افتتاح السفارة فى سياق أوسع نطاقًا يهدف لنهضة العلاقات الأوكرانية-الأفريقية.



وأطلع كوليبا محاوريه بالتفصيل عن الوضع على خط المواجهة وجهود قوات الدفاع الأوكرانية لصد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التى تشنها روسيا وتحرير الأراضى المحتلة مؤقتًا فى أوكرانيا.



وأكد أنه "لا يوجد بلد آخر فى العالم يسعى إلى السلام أكثر من أوكرانيا"، لافتًا إلى أن زيلينسكى اقترح فى العام الماضى صيغة السلام، وهى خطة من 10 نقاط ستساعد فى إقامة سلام عادل ودائم فى أوكرانيا وتعزيز الأمن العالمي".



ودعا موزمبيق - لا سيما بصفتها دولة تشغل حاليًا مقعد عضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى 2023-2024 - للانضمام إلى تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستكون مساهمة كبيرة فى حماية مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.



كما أثار رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية قضية ضمان الأمن الغذائى فى إفريقيا، ولا سيما مبادرة حبوب البحر الأسود، قائلاً: "على الرغم من الوضع الصعب فى أوكرانيا على خلفية الحرب الروسية، فإننا نظل ضامنا موثوقًا للأمن الغذائى فى العالم وفى القارة الأفريقية على وجه الخصوص".



وأفاد كوليبا بأن أوكرانيا مستعدة لإدراج موزمبيق فى قائمة البلدان التى تتلقى الحبوب الأوكرانية كجزء من مبادرة زيلينسكى الإنسانية "حبوب من أوكرانيا" من أجل دعم الأمن الغذائى لموزمبيق.



وفى الوقت نفسه، شدد على عدم جواز تسليح روسيا للغذاء، مضيفًا: "ليس لروسيا الحق فى تعريض حياة الملايين من الناس فى أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم للخطر من أجل مصالحها السياسية".



وأكد ضرورة أن تتوقف موسكو على الفور عن عرقلة عمل مبادرة حبوب البحر الأسود وإلغاء حظر الوصول إلى جميع الموانئ الأوكرانية فى البحر الأسود حتى تصل المنتجات الزراعية والسلع الأوكرانية الأخرى إلى من هم فى أمس الحاجة إليها.



من جانبه، أعرب الجانب الموزمبيقى عن تضامنه مع أوكرانيا على خلفية الحرب التى شنتها روسيا، وأيد اقتراح كوليبا بعقد منتدى أعمال تحت رعاية وزارتى الخارجية بمشاركة شركات أوكرانية وموزمبيقية من أجل تطوير مشاريع مشتركة فى مجالات التجارة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والمستحضرات الصيدلانية.



ويقوم وزير خارجية أوكرانيا بجولة فى إفريقيا للترويج لصيغة السلام التى وضعها طرحها زيلينسكى وفتح آفاق جديدة للبلاد.