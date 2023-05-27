سقوط أمطار خفيفة على مراكز الغربية

شهدت مراكز ومدن بمحافظة الغربية، حالة من الطقس غير المستقر، وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالغيوم والرياح المتوسطة، حيث جاءت الأطار خفيفة علي معظم أنحاء المحافظة ، وشط تقلبات حالة الطقس التى تشهدها مراكز المحافظة، حيث أرتفاع شديد لدرجات الحرارة نهارًا، وإنخفاضها لحد البرودة ليلًا.



ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال زيادة حدة الأمطار.



وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه المُحتملة وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات إن وجدت، وذلك لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، حال زيادة الأمطار.