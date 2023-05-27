السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ستجعل الدعم السريع صيدا سهلا".. محلل يكشف أهمية استدعاء قوات الاحتياط السودانية

الجيش السودانى
الجيش السودانى

أوضح عثمان الميرغني، محلل سياسي سوداني، حيثيات قرار القوات المسلحة السودانية، استدعاء الضباط المتقاعدين، قائلًا، إن قوات الدعم السريع كانت تستهدف متقاعدي القوات المسلحة، ويسألون عنهم في كل الأحياء التي يدخلونها.

وأضاف “الميرغني”، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذا  الاستهداف شكل نوعًا من المواجهة المستترة بين الدعم السريع وبين متقاعدي القوات المسلحة، منوهًا أن استهدافهم لم يكن له أي داعي، خاصة أن بعضهم ترك الخدمة من سنوات طويلة، وأصبحوا مدنيين.

ولفت إلى أن متقاعدي القوات المسلحة يحملون بطاقات عسكرية لأنهم يتلقون بعض المساعدات من مستشفيات عسكرية، لكن لا يمارسون أي عمل عسكري.

واردف: "قوات الدعم السريع تبحث عن المتقاعدين، وهو عمل له تأثير كبير جعل المتقاعدين في مرمى نيران الدعم السريع، وأصبحوا مستهدفين".

ولفت إلى أن هناك مشكلة حرب شوارع، وقوات الجيش السوداني لا يستطيع التعامل بأسلحة ثقيلة مع قوات الدعم السريع المنتشرة داخل المنازل، وترى أنه من الممكن استهداف قوات الدعم السريع إن كانت منعزلة داخل الأحياء. 

وأردف: "لو نزلت قوات الاحتياط الذين يجيدون استخدام السلاح، ربما يزودهم الجيش ببعض المعلومات عن الدعم السريع، وحينها ستجد قوات الدعم السريع أنه من الخطورة البقاء وسط التجمعات السكنية، التي كانت تعمل داخلها بصورة آمنة تماما، وتصبح حينها صيدا سهلا".

وأشار إلى أن عدد المتقاعدين يفوق 200 ألف من الجنود وضباط الجيش، والجيش لا يستوعب هذا العدد، قد  يحتاج لـ10 آلاف فقط، منوهًا أنه يتوقع استجابة كبيرة من المتقاعدين، مؤكدًا أن ولاؤهم للقوات المسلحة،  لكن التخوف هل يمكن أن يتحركوا تحت سيطرة الجيش، أم سيعملون وفقا لإرادتهم الحرة.

السودان الدعم السريع القوات المسلحة السودانية استدعاء الاحتياط

مواد متعلقة

رئيس حزب إرادة جيل: المحور الاقتصادي أولويتنا في الحوار الوطني

القوات المسلحة السودانية تصادر شحنة أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية

رئيس حزب الجيل: نحتاج لنظام انتخابي يضمن تمثيلًا شعبيًا أكبر بالبرلمان

وزيرة الثقافة تكشف حقيقة حقوق الرعاية لمهرجان الموسيقى العربية

الباز: محاولات سرقة وطمس الهوية المصرية فشلت جميعها

محمد الباز: أحمد سعد مفروض يعتذر لنفسه

الباز لـ محمد فؤاد: يطلبونك فى الحفلات لأنك مصرى فلا تهدر ماء وجهك

وزيرة الثقافة لـ"هانى فرحات": أى مهرجان بدون المصريين لا وجود له

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

أوكرانيا تدعو موزمبيق للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية

الاتحاد الأوروبى يدين بشدة الاشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)