السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مشاركته أمام الطلائع.. سافيو ينهى غياب 134 يومًا عن المشاركة مع الأهلى

البرازيلي برونو سافيو
البرازيلي برونو سافيو

أنهى البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب عن تشكيل المارد الأحمر دام قرابة 134 يومًا.

وشارك اللاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وتحديدًا في الدقيقة 85 بدلاً من أحمد عبد القادر.

وكانت آخر مشاركاته في تشكيل المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي يوم 12 يناير الماضي خلال أحداث المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 وعمرو السولية في الدقيقة 91.

ارتفع رصيد الأهلي عند 59 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

البرازيلي برونو سافيو الاهلى الأهلى ضد طلائع الجيش الدورى المصرى

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