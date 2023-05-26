الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر عمر يوضح الرسوم الجديدة فى قانون "تنمية موارد الدولة"

ياسر عمر
ياسر عمر

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة هو تقليل عجز الموازنة، لأن عجز الموازنة يتم سداده من خلال قروض بفوائد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجلس النواب كان يستهدف عدم تحميل المواطن الفقير ومتوسط الدخل أي أعباء جديدة، موضحًا أن مشروع القانون كان قد عُرض على البرلمان منذ عام ونصف العام وتم تأجيله، إلى أن ظهر منذ أسبوع وتم عرضه على البرلمان مرة أخرى، وتم تعديل مشروع الضرائب الجديد بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

ولفت إلى أن رسوم المغادرة كانت في القانون القديم 50 جنيهًا، وكانت تحصلها وزارة الطيران، والقانون الجديد رفعها لـ100 جنيه بزيادة 50 جنيهًا فقط، متابعًا: "سعر تذكرة الطيران لأوروبا كان 12 ألف جنيه والآن وصل سعر التذكرة لـ28 ألف جنيه، فما يضير الراكب إذا دفع 100 جنيه فقط على التذكرة.. طب ما التذكرة زادت من 12 ألفًا لـ28 ألفًا، ومحدش اتكلم، دلوقتى الناس بتتكلم على الـ50 جنيهًا الزيادة".

وأوضح، أن القانون الجديد للضرائب وضع رسومًا إضافية على أجهزة إعداد المشروبات ساخنة، وجهاز محمصات الخبز، والضرائب المقررة تفرض على بعض المنتجات المستوردة مثل الجمبري والاستاكوزا والفواكه المجففة.

وعن الرسوم الجديدة لأنشطة التسلية، قال: "الزيادة هتكون على عروض الأفلام الأجنبية فقط وليس العربية، لأن السينمات تشتري تلك الأفلام بالدولار، ورسوم الديسكو والحفلات الغنائية 20 جنيهًا إضافية".

ياسر عمر رسوم تنمية موارد الدولة محمد الباز اخر النهار

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