الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية بقرية شكشوك بالفيوم.. غداً

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

أنهت مديرية الصحة بالفيوم، اليوم الجمعة، الاستعدادات للقافلة الطبية المجانية، ضمن قوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام القوافل الطبية والعلاجية بالفيوم، وإشراف الدكتور راضي رشاد محمد مدير الإدارة الصحية بإبشواي.

ويأتي ذلك ضمن خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة داخل الوحدة الصحية بقرية شكشوك مركز ابشواى، غدا السبت الموافق ٢٧ مايو وتستمر حتى الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣م.

وتشمل القافلة تخصصات: الجراحة، و٢ عيادة الباطنه، و٢ عيادة الأطفال، والنسا و الجلدية، والأسنان، والمسالك، والكشف والفحوصات والعلاج بالمجان، بالإضافة لندوات التثقيف الصحي وتشمل توقيع الكشف العشوائي عن أمراض السكر والضغط والكشف والفحوصات والعلاج مجاناً.

قافلة طبية بقرية شكشوك الفيوم غدا السبت

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

"الدستور" تكشف أسباب تسمية "مسجد شنودة" فى البحيرة بهذا الاسم

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ترتيب أكبر 10 دول مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال 5 أشهر (إنفوجراف)

الحزن يخيم على أهالي قرية سندبسط بالغربية عقب تشييع جثمان “شهيدة العلم”

غدًا.. الحكم فى دعوى اتهام مرتضى منصور لأحد المحامين بالسب والقذف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)