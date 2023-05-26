قافلة طبية مجانية بقرية شكشوك بالفيوم.. غداً

أنهت مديرية الصحة بالفيوم، اليوم الجمعة، الاستعدادات للقافلة الطبية المجانية، ضمن قوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام القوافل الطبية والعلاجية بالفيوم، وإشراف الدكتور راضي رشاد محمد مدير الإدارة الصحية بإبشواي.

ويأتي ذلك ضمن خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة داخل الوحدة الصحية بقرية شكشوك مركز ابشواى، غدا السبت الموافق ٢٧ مايو وتستمر حتى الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣م.

وتشمل القافلة تخصصات: الجراحة، و٢ عيادة الباطنه، و٢ عيادة الأطفال، والنسا و الجلدية، والأسنان، والمسالك، والكشف والفحوصات والعلاج بالمجان، بالإضافة لندوات التثقيف الصحي وتشمل توقيع الكشف العشوائي عن أمراض السكر والضغط والكشف والفحوصات والعلاج مجاناً.