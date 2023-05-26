الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

الإعدادي
الإعدادي

مع ظهور نتائج التعليم الأساسي لطلاب الصف الرابع الابتدائي لطلاب الصف الثاني الإعدادي، بالخط الأرضي بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، شغل بال الكثير معرفة لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة عبر جوجل، للاطمئنان على نتائج أبناءهم.

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة.
يهتم آلاف من المواطنين بالحصول على رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي لعام 2023 بمحافظة القاهرة.

طرق معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي  

  • الاتصال بالموبايل أو من خلال الخط الأرضي سيكون من خلال الرد الآلي والذي عادة ما سيكون سريع ويجعل المستخدم بحالة ارتباك.
  • ويفضل الكثير رؤية الدرجات وتكون أمام أعينهم بدلا من سماعها وتكون عن طريق الرد الآلي.
  • كما سيكون الرد الآلي مكلف.. حيث أن يكون الاتصال على رقم “ 0900 ” وهو رقم تجاري يكون هدفه الربح، وتكلفته ستكون مرتفعة في الدقيقة، فربما سيظل المتصل فترة طويلة ستصل إلى حوالي 4 دقائق استماع للموسيقى.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة
 

الآن سوف نعرض نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة، فهي تكون من خلال 4 طرق سوف نذكرها فيما يلي:

  1. الخط الأرضي وذلك يكون من خلال الاتصال على رقم “ 09000100”.
  2. أو يكون من خلال الخط الموبايل وذلك يكون من خلال الاتصال على رقم “ 5757”.
  3. ويمكن من خلال “بوابة نتائج التعليم الأساسي” التابعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.
  4. وأخيرا يكون من خلال المدرسة والتي ستكون من الأفضل، حيث سيحصل الطالب على الدرجة كاملة وتكون مضاف إليها أعمال السنة.
txt

متوفر.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات

txt

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الأول الإعدادي
 

وهناك خطوات للدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 في الصف الأول الإعدادي، فهي ستكون من خلال اتباع الكثير من الخطوات، مع العلم أن يكون المجموع غير مضاف إليه كافة أعمال السنة:

  • تتضمن الخطوة الأولى هي الوصول إلى “بوابة نتائج التعليم الأساسي” من خلال الرابط التالي ( من هنا).
  • وفي الخطوة الثانية سوف تظهر لك صفحة سيكون بها مكان لوضع “الرقم القومي” وستكون مكونة من حوالي “ 14 رقمًا”.
  • أما ستكون في الخطوة الثالثة سيتطلب أولا تحديد المراحل الدراسية والتي ستكون الإعدادية.
  • بينما يكون في الخطوة الرابعة سيكون مطالب من المستخدم التحديد الصف الدراسي وهو يكون (أولى إعدادي).
  • وفي الخطوة الخامسة على الشخص المستخدم تحديد العام الدراسي.
  • أما تكون في الخطوة الخامسة سيكون مطالب التحديد للفصل الدراسي وهو (الفصل الدراسي الثاني).
  • ثم بعد ذلك في الخطوة السابعة المطالب بالضغط على عرض النتيجة.

اقرأ أيضاً

الترم الثاني.. رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

لينك نتيجه الصف الاول الاعدادي نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 نتيجة محافظة القاهرة الصف الأول الإعدادي 2023 الصف الأول الإعدادي

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"الدستور" تكشف أسباب تسمية "مسجد شنودة" فى البحيرة بهذا الاسم

إصابة 8 أشخاص فى سقوط لعبة داخل مول شهير شرق الإسكندرية

ترتيب أكبر 10 دول مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال 5 أشهر (إنفوجراف)

صفوف النقل.. استعلم عن نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية