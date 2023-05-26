متوفر.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات

بحث آلاف من الطلبة وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الكثير من محافظات الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في يوم الخميس الماضي الموافق 25 مايو 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

وتنشر "الدستور" رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، وموعد ظهورها في عدد من المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة



أنهى طلاب محافظة القاهرة كافة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في يوم 22 مايو الماضي، وستعمل مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات على تصحيح جميع أوراق الإجابة، والمراجع والقيام برصد الدرجات، وبعدها سوف يتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة القاهرة في الأيام القليلة القادمة، ومن ثم إتاحتها بالمدارس وعلى البوابة الإلكترونية بمحافظة القاهرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الدخول على “رابط البوابة الإلكترونية” من هنا.

اختر أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية في خدمات التعليم الأساسي.

ثم قم بإملاء الخانات الفارغة من خلال كتابة الرقم القومي وقم بتحديد الصف والسنة الدراسية.

وأخيرًا قم بالضغط على “عرض النتيجة”، وسوف تظهر خلال لحظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

سوف يتم اعتماد النتيجة رسميًا من خلال اللواء أحمد راشد، بصفته محافظ الجيزة، وبعدها سوف يتم إدراج النتيجة خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، للقيام بالاستعلام عنها برقم الجلوس، وكذلك إدراجها في كافة المدراس للاستعلام عنها وتكون بالاسم من هنا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية

يتم اعتماد النتيجة خلال أيام بشكل رسمي في الأيام القادمة من خلال الدكتور طارق رحمي، بصفته محافظ الغربية، وسوف تتاح نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 على البوابة الإلكترونية بمحافظة الغربية للحصول عليها من خلال رقم الجلوس، وفي جميع المدارس للحصول عليها بالاسم من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023

ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2023، حيث تم اعتمادها من خلال اللواء عادل الغضبان، بصفته محافظ بورسعيد بنسبة نجاح حوالي 86.3%، ويتاح للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر الرابط التالي: من هنا.