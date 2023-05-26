الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نسرين أمين تعتذر لـ أصالة بسبب أغنية فيلم "رهبة ورا مصنع الكراسى"

نسرين أمين
نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين، عبر منصة "فيسبوك" فيديو لها من فيلم "رهبة.. ورا مصنع الكراسي"، وهي تؤدي أغنية للفنانة أصالة "غلبان".

وفي بداية الفيديو تعتذر نسرين أمين لأصالة، عن أدائها السيئ لأغنيتها، قائلة : "اعتذار كبير للفنانة أصالة إني غنيت أغنيتها، ويا رب اللي بيحبوا الأغنية ميكرهوهاش". 

حقق فيلم "رهبة" في أول أيام عرضه الأربعاء الماضي، إيرادات بقيمة 78,767 جنيه فقط، ويحاول طاقم العمل الترويج للفيلم الجديد بقوة خلال الفترة القادمة، وكشف المنتج أيمن يوسف، منتج فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، عن احتفال أبطال العمل مع الجمهور ومشاهدة الفيلم معهم، يومي الخميس والجمعة.

ويشارك في بطولة فيلم "رهبة" عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد الفيشاوي منهم الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

أصالة تسرين أمين غلبان اغنية غلبان فيلم رهبة رهبة ورا مصنع الكراسي

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