تعرف على حفلات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

تنطلق الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا السبت، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام."

ويستقبل مسرح سور القاهرة الشمالي حفل الافتتاح وورشة دولية برؤية فنية للفنان إنتصار عبد الفتاح وذلك في التاسعة مساء.

ويشهد يوم الأحد عددًا من الحفلات هي كالتالي:

يستضيف مسرح سور القاهرة الشمالي حفلات اليونان والفرقة القومية للالات الشعبية المصرية، وفرقة فلسين كنعان.

وتستقبل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب حفلات فرقة سيريلانكا، اليمن، جامعة عين شمس.

ويستقبل مسرح ساحة الهناجر بالأوبرا حفلات فرقة صحبة سمسية، جنوب السودان، أطفال إفريقيا، أكاديمية الفنون المصرية.

ويشهد بيت السناري بالسيدة زينب حفلات فرق الهند، وجنوب السودان، وحسب الله.

ويشهد مركز الطفل والحضارة بمصر الجديدة حفلات السيرك القومي، سمعنا طبلتك، بيب باند.

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من دول "اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى مصر، ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر.

يقول الفنان انتصار أن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة ولاتخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، حيث يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة، مضيفا بأن هذا المهرجان يعد مهرجانا متفردا يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها على الآخر، ويؤكد على قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.

ويقام المهرجان في أماكن متنوعة وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر - ساحة الهناجر بالأوبرا- الحديقة الثقافية بالحوض المرصود- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب. يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.