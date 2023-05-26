43% من سكان العالم مصابون.. تعرف علي علامات الإصابة بالأمراض النفسية

كشفت آخر الأبحاث والدراسات العلمية، أن المرض النفسي أكثر خطورة من المرض الجسدي، بل في كثير من الأحيان يؤدي إلى الإصابة بمرض عضوي.

من جانبها أوضحت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن المرض النفسي هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الصحة العقلية والتي تتسم بالتغيرات في المزاج أو التفكير أو السلوك أو القدرة على التكيف مع الحياة اليومية.

علامات الإصابة بالأمراض النفسية.. لا تتجاهلها

أكدت "عيسوي" أنه يمكن أن يصيب المرض النفسي أشخاصًا من جميع الأعمار والثقافات والخلفيات، وقد يكون له أسباب مختلفة مثل الوراثة أو البيئة أو التجارب الشخصية، حيث تختلف أعراض المرض النفسي باختلاف نوعه وشدته، ولكن بشكل عام تشمل بعض العلامات التي تدل على وجود مشكلة في الصحة العقلية ومنها.

الشعور بالحزن أو الاكتئاب لفترات طويلة دون سبب واضح، أو التفكير في الانتحار، بالإضافة إلى الخوف أو القلق المفرط من المواقف أو الأشخاص أو الأشياء التي لا تشكل تهديدًا حقيقيًا، أو الإصابة بالهلع أو الهوس.

كما أن الانفصال عن الواقع، أو اعتقاد أشياء غير صحيحة أو سماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة، أحد أشهر علامات الإصابة بالأمراض النفسية.

أضافت أن التغيرات الشديدة في المزاج، مثل التقلب بين السعادة والغضب أو الحزن بدون سبب، أو التصرف بطريقة غير مناسبة للموقف علامة للمرض النفسي، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأصدقاء والأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا، أو فقدان الاهتمام بالآخرين أو بالذات، التغير في عادات الأكل أو النوم، مثل تناول كميات قليلة جدًا من الطعام أو كثيرة جدًا، أو صعوبة في النوم أو نوم زائد.

التعب أو انخفاض في الطاقة، أو صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات.

نوهت أستاذ الطب النفسي، أن من علامات المرض النفسي، الإدمان على المخدرات أو الكحول، أو استخدام المواد كطريقة للهروب من المشاكل، الغضب أو العدائية أو العنف تجاه الذات أو الآخرين، أو تحدي المجتمع وظهور مشكلات جسدية لا تجد لها سببًا طبيًّا، مثل آلام في المعدة أو في الظهر.



مليار شخص مصاب بمرض نفسي

وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية، يؤثر الاضطراب النفسي على شخص واحد من كل 8 أشخاص في العالم، وتنطوي الاضطرابات النفسية على اختلالات جسيمة في التفكير أو ضبط المشاعر أو السلوك، وهناك أنواع كثيرة ومختلفة من الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب وغيرها.

ويعاني 43٪ من البالغين المصابين بإضطرابات نفسية، و51٪ من الشباب و64٪ من البالغين المصابين باضطرابات نفسية مصابون بأمراض عقلية خطيرة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية في جميع أنحاء العالم، وأن هذه المشكلة زادت سوءًا بسبب جائحة كورونا.