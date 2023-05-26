رئيس "الأوكرانى للحوار": مساعٍ روسية مستمرة لتشتيت الجيش الأوكرانى

قال الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت جميع المدن الأوكرانية القريبة من الحدود الروسية تصعيداً كبيرًا من الجانب الروسي، كما أن المدن التي توجد في وسط أوكرانيا تتعرض للقصف المستمر، مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد عماد أبوالرب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا معنية بشغل الجيش الأوكراني على خط التماس، حتى يكون الجيش الأوكراني غير قادر على القتال في منطقة واحدة بعينها، كما أن أوكرانيا مدركة تلك المساعي الروسية التي تهدف إلى تفرقة الجيش الأوكراني.

التهديدات الروسية

وأضاف أن التهديدات الروسية لأوكرانيا تتزايد بصورة كبيرة، خاصة أن الحراك الدولي ضعيف فيما يخص التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وتابع: "نريد أن يكون هناك تدخل محايد من الدول حتى يتم التفاوض الروسي الأوكراني".