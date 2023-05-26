المحاكمات فى أسبوع| تأجيل محاكمة مجدى راسخ ومرتضى منصور وزوبع ومعتز مطر

شهدت ساحات المحاكم خلال الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال السطور التالية في نشرة "المحاكمات في أسبوع".

ـ تأجيل محاكمة مجدى راسخ فى قضية المليار جنيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مجدي راسخ صهر مبارك واثنين آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، لجلسة 20 أغسطس؛ لورود التقارير.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرءوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

ـ تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الإسماعيلية" لـ19 يونيو

أجّلت الدائرة الأولى (إرهاب)، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية"، لجلسة 19 يونيو لاستجواب المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

ـ تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

أجلت المحكمة الاقتصادية، جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم لجلسة 18 يونيو المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

ـ تأجيل محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين لـ19 يونيو المقبل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، لجلسة 19 يونيو المقبل لاستجواب المتهمين بناء على طلب الدفاع.

كانت المحكمة قد قررت إخطار الإنتربول لإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء- الإرهاب.

ـ تأجيل محاكمة قتلة الطفل زياد لسرقة هاتفه في القليوبية إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، تأجيل نظر محاكمة عاطلين قتلا الطفل زياد أشرف في مركز الخانكة، لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى، لجلسة 17 يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن

ـ تأجيل استئناف "شيرين" على تغريمها 5 ملايين لجلسة 16 يوليو

قررت محكمة عابدين تأجيل استئناف شيرين عبدالوهاب المحكوم فيها بأول درجة بتغريمها مبلغا وقدره 5 ملايين جنيه والزامها والشركة الخاصة بها بدفع مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما والذي يتضمن تقديمها ألبومين من ألبومات الغناء لجلسة 16 يوليو المقبل.

ـ تأجيل استئناف سلمى الشيمي على حكم حبسها لـ28 مايو

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالدخيلة غرب الإسكندرية الأحد، تأجيل أولى جلسات استئناف عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، إلى جلسة 28 مايو الجاري على حكم محكمة الدرجة الأولى بالحبس عامين والغرامة.

ـ الجنايات تؤجل محاكمة متهمين بتهمة قتل مواطن عربى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة متهمين في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل مواطن يحمل الجنسية العربية مع سبق الإصرار والترصد لجلسة 16 يوليو المقبل لضبط وإحضار الطبيب الشرعي.