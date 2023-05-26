الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة بالشئون الصينية: أمريكا تسعى لتقييد الحركة التجارية الصينية عالميًا

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

قالت تمارا برو، الباحثة بالشئون الصينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بفرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، من أجل تحجيم حركة الاقتصاد الصيني الذي ينمو بصورة سريعة غير مسبوقة.

الاقتصاد الصيني والمساعي الأمريكية

وأكدت تمارا برو، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم فرض المزيد من الضرائب على الشركات الاستثمارية الصينية، كما أن أمريكا تسير على قدم وساق لتقييد عمل الشركات الصينية المنتجة للرقائق الإلكترونية.

الصين المنافس الاستراتيجي 

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الصين المنافس الاستراتيجي الأول لها عالميًا، خاصة أن الاقتصاد الصيني ينمو بصورة غير مسبوقة، لذا تسعى أمريكا جاهدة إلى تقييد حركة الاستثمار العالمي الصيني.

وأشارت إلى أن المساعي الأمريكية التي تستهدف الاقتصاد الصيني مع استمرارها ستؤثر سلبًا بالفعل على التصدير الصيني، خاصة في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الصين وأمريكا، لذا تبحث الصين حاليًا عن أسواق أخرى غير أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.

تمارا برو باحثة بالشؤون الصينية القاهرة الإخبارية التجارة الصيني المساعي الأمريكية

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