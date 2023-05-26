الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى: قادرون على دك ما تبقى من فلول القوة المتمردة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكد الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع تمادت في إذلال رموز الدولة السودانية من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف بيان الجيش السوداني: "نهيب بكل أفراد القوات المسلحة السودانية وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينًا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم".

وأشار البيان إلى أن التفاف الشعب السوداني العظيم حول قواته المسلحة هو دعم يجد الاهتمام والتقدير عليه، وتابع: "القوات المسلحة السودانية تجتهد لمقابلة هذا الدعم بما يليق ونطمئن الشعب بأنها وفق النهج العلمي والعملي حريصة على حماية المواطنين قبل مناشدة أهل الخارج وما ورد في الهدنة".

كما أكد بيان الجيش السوداني أن القوات المسلحة قادرة على دك ما تبقى من فلول القوة المتمردة، مشيرًا إلى أن الحرب المفروضة على القوات المسلحة السودانية تجلت فيها كل سمات الغدر والخيانة.

الجيش السوداني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع قوات الدعم السريع القاهرة الإخبارية

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