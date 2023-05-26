صيف 2023 الأكثر سخونة.. 7 نصائح للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صيف 2023 سيكون الأكثر سخونًة منذ عام 2016، كما أكدت أن الـ5 أعوام المقبلة تشهد ارتفاع كبير وغير مسبوق في درجة الحرارة عالميًا، وذلك ما أدى لبدأ ظهور موجات ارتفاع في درجات الحرارة في مصر.

وقبل قدوم فصل الصيف بشكل فعلي وحرصًا على سلامة الأشخاص الذين يعملون بالمناطق الصحراوية، نقدم لكم من خلال هذه السطور نقلًا عن موقع " For Construction Pros"، نصائح للتعامل مع الاجواء الحارة للعاملين بالمناطق الصحراوية.

ويعتبر العمل في المناطق الصحراوية خاصة في فصل الصيف من الأمور الأكثر صعوبة على الإطلاق، ولذلك يجب اتباع بعض الخطوات لعدم التعرض لضربات الشمس أو الامراض الأخرى التي تتسبب بها الحرارة العالية، والتي يمكن أن تؤدي للوفاه، ويمكن تفادي ذلك باتباع هذه الطرق:

- تفادي الشعور بالعطش، والاعتياد على تناول المياه دون أن يطلب الجسم، فيجب بدء اليوم بشرب كمية معقولة من المياه، وإحضار زجاجة ماء إلى مكان العمل.

- عدم تتناول الكافيين خلال الموجات الحارة في الصباح، حيث انه يؤدي إلى الجفاف.

- ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة من أقمشة ذات ألوان فاتحة لتساعد الجسم في الحفاظ على درجة حرارة صحية، وضرورة ارتداء قبعة على الرأس أثناء العمل، وتفادي ترك الجلد معرضًا للشمس فقد يؤدي إلى حروق الشمس الشديدة أو ضربة الشمس.

- وضع طبقة من الكريم الواقي من الشمس لحماية البشرة من آشعتها.

- تناول الطعام بشكل صحيح، فيجب تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم، لتفادي انتاج الجسم المزيد من حرارة التمثيل الغذائي.

- يعتبر التعرق علامة على أن الجسم يعمل كما ينبغي لأنه يحاول تقليل درجة حرارته من خلال التبخر، وعند عدم ظهوره فيكون ذلك علامة على الإصابة بضربة شمس.

- رش بعض الماء البارد أو الثلج على الأيدي، فإن هذا الجزء من الجسم ضروري تبريده لضبط نظام الحرارة بالجسم.