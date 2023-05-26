مجلس إدارة المصرى يتابع العملية الإنشائية ويرفض بيع نجوم الفريق

عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي، اجتماعه الدوري، بحضور جميع أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع المستجدات على جميع الأصعدة داخل نادي المصري، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمشروع استاد النادي المصري الجديد وذلك في ضوء الجولة التفقدية التي قام بها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومعه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي للاستاد أمس الخميس.

وأبدى المجلس سعادته بشأن الخطوات التنفيذية الفعلية على أرض الواقع والتي تبشر بالخير خاصة مع تأكيد مسئولي شركة وادي النيل بإتمام المشروع خلال خمسة عشر شهرا، كما وجه مجلس إدارة النادي أيضا شكره للمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل على المجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي ظهرت ثمارها بشكل مبشر بالخير.

وعرض كامل أبوعلي التصور الكامل للمنطقة الاستثمارية بمنطقة الاستاد والذي تم التشاور حوله مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكذلك مع عدد من الجهات المعنية، وذلك للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك المنطقة التي ستعد حجر الزاوية في توفير كافة الموارد المادية اللازمة للنادي المصري خلال السنوات المقبلة.

وعلى جانب آخر، جدد مجلس إدارة النادي ثقته في الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

كما أكد المجلس كذلك عدم وجود أي نية للتفريط في أي من العناصر الأساسية والمؤثرة بالفريق الأول مع التأكيد على تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وذلك بعد الرجوع لتقرير الجهاز الفني بشأن كافة اللاعبين مع التشاور مع لجنة الكرة والجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم في تلك المراكز للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم.

وعلى صعيد الاستعداد للموسم المقبل، بدأ مجلس إدارة النادي في دراسة كل العروض المقدمة من شركات الملابس الرياضية والخاصة بقميص الفريق الأول للموسم المقبل، لاختيار الأفضل منها بالشكل اللائق بالقلعة الخضراء.

على الجانب الإداري، أكد المجلس ضرورة إعادة صياغة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي وتطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات اللازمة لتسيير العمل بالنادي على الوجه الأمثل.