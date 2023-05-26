مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال مستمر في الانتهاكات

قالت ولاء السلامين مراسلة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن سلطات الاحتلال مستمرة في الانتهاكات، وتقوم بعملية تطهير عرقي في بلدة “عين سامية” بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأضافت "السلامين"، أنه منذ نشأة ما تسمى بدولة إسرائيل وحتى الآن وهي تعمل جاهدة على ألا تبقي أي فلسطيني في أرضة، موضحة أن قوات الاحتلال تقوم بتهجير 20 عائلة من بلدة "عين سامية"، الفلسطينية، مؤكدة أنهم في الأصل لاجئين منذ عام 1948 والآن هجروا أيضًا من بلدتهم الذين استقروا بها، بعد أن كانوا موجودين في النقب.

وتابعت أن في هذا التجمع يوجد رعاة أغنام فلسطينيون، وهي تجارة يعيشون عليها، قام المستوطنون الإسرائيليون بسرقة أغنامهم، والآن يفرضون عليهم ضرائب لكي يرحلوا عن هذه الأراضي التي تقول إسرائيل إنها مملوكة لها، كما أنها تحرمهم من خطوط الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات اللوجستية التي ممكن أن تقدمها لهم القيادة الفلسطينية.