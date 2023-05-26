الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

النزلات المعوية للأطفال.. طبيب يوضح أسباب الإصابة وطرق الوقاية

طفل مصاب
طفل مصاب

تعتبر النزلات المعوية من أكثر الأمراض انتشارًا لدى الأطفال، فيتعرض أغلبية الأطفال أو جميعهم لتلك النزلة التي لا مفر منها، وكونها من أبرز الأمراض التي يصاب بها الأطفال، نقدم لكم من خلال هذه السطور أنواع النزلات المعوية.

تواصلت "الدستور" مع أخصائي الطوارئ الدكتور أمير عدنان، وقال إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالنزلات المعوية بسبب فيروس “الروتا” بنسبة 99%، وينتقل بشكل خاص خلال فصل الصيف، حيث يعد المسؤول الأول عن النزلات المعوية لدى الأطفال.

وهناك سبب أخر في الإصابة بالنزلات المعوية عند الأطفال، وذلك عندما يتناولون أطعمة غير صالحة أو بعض الفواكه التى ترش بالمبيدات حشرية وتؤكل دون غسلها، وملامسة الأيدي للأسطح الملوثة، مضيفا أن النزلات المعوية تعد من الأمراض المعدية لذلك يجب توخي الحذر.

أعراض توضح الإصابة بالنزلة المعوية:

ليس كل إسهال يعني نزلة معوية، حيث يتعرض الطفل المصاب بالنزلة المعوية للإصابة بالقيء والدوخة ولسان ملعثم وألام بالمعدة، مع ارتفاع درجات الحرارة بجانب الإسهال الذي يكون معدله قوي، وتزيد مرات الإخراج عن 10 مرات في اليوم، ويشعر الطفل بالعطش المستمر وفقدان الشهية.

طرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية:

-ضرورة الاهتمام بنظافة الأيدي وبشكل خاص قبل تناول الطعام.

-تجنب تناول الأطعمة الجاهزة أو غير موثوقة المصدر، والاهتمام بنظافة الفواكه والخضروات وغسلها جيدًا قبل تناولها.

-تخزين الطعام في الثلاجة بشكل منظم، حيث يجب الفصل بين الدواجن النيئة بعيدًا عن الخضروات والفواكه عند التخزين.

-خلال فصل الصيف يجب أن يتم تخزين الطعام في الثلاجة سريعًا.

-طهي الدواجن الدواجن واللحوم بشكل جيد على دراجة حرارة عالية.

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