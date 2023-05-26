الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: تخصيص 10 % من دخل الجامعة للبحث العلمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رئيس جامعة حلوان: البحث العلمي أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة

- إنشاء مجلس علمي للجامعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار


أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إنشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمي، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل - في تصريح له، على هامش الندوة التى نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع مكتب تايكو حلوان بعنوان "مواد الأسمنت والخرسانة" - أن جامعة حلوان وقعت شراكات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات عديدة من أجل تعزيز مكانة الجامعة  كمركز رائد للبحث العلمي وتطوير المعرفة، وإيمانا بأهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الأخرى وتشكيل شراكات استراتيجية تساهم في تطوير القدرات البحثية وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأضاف قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على  تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم ،أن الندوة تناولت تحديات سوق العمل ومتطلباته في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء والخرسانة.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا من وزارة الصحة، ومستشفى 15 مايو النموذجي لبحث ومناقشة عقد برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

وأكد رئيس جامعة حلوان  أن إدارة الجامعة تعمل على تطوير منظومة القطاع الطبي بخطى واضحة، بدأت بالفعل في افتتاح المرحلة الثانية والثالثة من أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي، وتطوير الجانب الخدمي والصحي بالعيادات وأقسام الاستقبال والطوارئ

استراتيجي الإستقبال والطوارئ البيئة المناسبة البحث العلمي التكنولوجي التنمية المستدامة التفوق العلمي

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