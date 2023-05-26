الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل تنظيم "حياة كريمة" لقوافل طبية لخدمة أهالي قرى دمياط (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول تنظيم مبادرة حياة كريمة لقوافل طبية لخدمة أهالي قرى دمياط.

وقال الدكتور محمد الغباشي، مدير القوافل العلاجية الطبية في مبادرة حياة كريمة بمحافظة دمياط، إن القوافل تقدم خدمات مميزة جدًا، إضافة إلى أنها تقدم مجانًا للمواطنين، كما أنها تستهدف الأماكن البعيدة عن السوق المركزية، والتي لم يصلها الخدمات بشكل كامل.

وأضاف "الغباشي"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن القافلة لديها عدد كبير من العيادات التخصصية، منها عيادة تنظيم الأسرة، والمعمل، والآشعة العادية والسونار، معقبًا: "كل هذه التخصصات نوفرها للمريض حتى يستطيع الطبيب أن يتخذ القرار السليم تجاه المواطن، سواء بتحويله لأقرب مستشفى مركزي، أو توفير العلاج اللازم له".

- الخدمات المعاونة تغطي التخصصات الطبية الموجودة بالقافلة

فيما قالت الدكتورة سها خيري، مسؤول الإمدادات الطبية بالقوافل العلاجية بحياة كريمة بدمياط، إن القافلة لديها 12 عيادة تخصصية، إضافة إلى الخدمات المعاونة من الأشعة والمعمل والصيدلية التي تغطي التخصصات الطبية الموجودة بالقافلة.

وأوضحت مسؤول الإمدادات الطبية بالقوافل العلاجية بحياة كريمة بدمياط، أن الخدمات التي تقدم بالقافلة العلاجية مجانيًا، كما أننا نصل للمريض في مكانه.

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