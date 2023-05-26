نستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو 2023 في بورصة الكناني.

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو 2023

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 80.5 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 85 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة البنا جروب ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 78.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة الصالحية ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة أكتوبر ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.

أسعار بيض المائدة في الشركات اليوم الجمعة 26 مايو

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 80 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 88 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة رشاد حمزه ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 78.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة كمشيش ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 85 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 78 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 26 مايو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 80 جنيها للكرتونة.