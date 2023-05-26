الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غيوم كثيفة تغطي سماء الوادي الجديد.. وتوقعات بسقوط أمطار

غيوم في سماء الوادي
غيوم في سماء الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، طقسٌ غائم، حيث تغطي السحب الكثيفة سماء المحافظة منذ ساعات الصباح الباكر، وبدء نشاط رياح خفيفه، وتوقعات بسقوط أمطار في بعض المناطق.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

كما شهدت المحافظة انتظامًا في حركة السير الداخلية بين الأحياء المختلفة، وتشهد الطرق الداخلية سيولة مرورية، مما يوفر سهولة في التنقل، وكذلك على الطرق الخارجية التي تربط محافظة الوادي الجديد، بالمحافظات المجاورة، فيما تستمر المحافظة، في رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية لمجابهة أي تقلبات فى الطقس.

محافظة الوادي الجديد طقس غائم السحب الكثيفة نشاط رياح خفيفه توقعات بسقوط أمطار الطقس السيء رفع درجة الاستعداد والطواريء

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